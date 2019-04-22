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Хитрый схемщик вышел на свободу под смехотворный залог

22 апреля, 19:28
Дмитрий Крючков уже на свободе - фото 1
Дмитрий Крючков уже на свободе / Левый берег

Дмитрий Крючков, экстрадированный в Украину и арестованный с правом внесения залога в 7 млн гривен, уже на на свободе.

Возможно, читатели возмутятся и посчитают, что редакция Без Табу зажралась, раз считает залог с 7 млн гривен смехотворным. Нет, это очень большая сумма и простой украинец не заработает столько за всю свою жизнь.

Но дело в том, что речь идет не о простых украинцах, а о крупных схемщиках, ворочавших миллиарлами, а потому 7 млн гривен для них - что-то в районе дневного заработка.

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Именно к таким относится бывший депутат Верховной Рады и председатель правления холдинга «Энергосеть» Дмитрий Крючков. Его адвокат Александр Лысак в комментарии theБабель признался, что еще в пятницу внес за подзащитного положенную сумму, а в понедельник Крючков уже вышел на свободу. Бедолаге, конечно, пришлось выходные провести в тюрьме, однако, учитывая, что украинские тюрьмы и особенно киевские СИЗО сейчас активно ремонтируют, предположим, что мучения его были не особо тягостны. В среду Крючкова ждет новое заседание, где арест вообще будет оспорен.

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Дмитрию Крючкову вменяют коррупции (что же еще) и выводы денег из экономики Укрианы. В схеме также фигурируют бизнесмены Григорий и Игорь Суркисы и Игорь Кононенко - близкий друг и бизнес-партнер президента Петра Порошенко. Журналисты обнародовали записи телефонных разговоров с их участием. Кроме того, редакции программы «Схемы» Дмитрий Крючков письменно сообщил, что от всех коррупционных сделок сторона Порошенко - Кононенко «получала от 50 до 75% прибыли от бизнеса, который был предметом договоренностей".

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Крючкова арестовали 17 апреля 2019 после того, как он был экстрадирован из Германии. Ожидается, что Крючков не только много знает, но и готов многое поведать суду. В частности, о роли Петра Порошенко. Сам президент очень расстроился экстрадиции бывшего подельника и назвал это предвыборной технологией. Читай, проделками Коломойского. Не исключено, что нынешние рендомные решения украинских судов как раз часть большой игры, с целью выторговать неприкосновенность старой власти.

 
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Коррупция Игорь Кононенко Петр Порошенко Новости Украина
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