Хищные птицы: Дата выхода фильма о Харли Квин

Хищные птицы / DC

Сексапильная психопатка Харли Квин в исполнении Марго Робби стала единственным светлым пятном серого блокбастера Suicide Squad, а потому - появление сольного фильма о Харли было вопросом времени.

Фильм получил название - Хищные птицы / Birds of Prey. Это будет 8 лента в рамках Расширенной вселенной DC.

А пока же состоялась премьера украинского трейлера блокбастера. И он вполне себе годный. Итак, Харли Квин рассталась с Джокером, который на нее плохо влиял, и решила все делать сама. В этом ей помогут ее новые подруги - оторванная версия "женского квартала", которые создают банду - те самые "Хищные птицы". Но ведь это Готэм, а, значит, на каждую птичку найдется свой еще более прокачанный злодей. Таковым будет Роман Сионис - готэмский наркобарон "Черная маска" в исполнении Юэна МакГрегора в белом костюме и без маски. Также в трейлере много музыки, убийств и спецэффектов, а Харли Квин - все та же, только, похоже, еще более дикая (и каноничная).

Хищные птицы 2020 - смотреть онлайн трейлер фильма:

Кроме Марго Робби в фильме мы увидим Мэри Элизабет Уинстед, Юэн Макгрегора, Бояну Новакович и Криса Мессину. Режиссер фильма - Кэти Янь.

Марго Робби в образе Харли Квин на постере одной из главных премьер 2020 года

Премьера фильма Хищные птицы в Украине - 6 февраля 2020 года. В украинском прокате он булет называться Хижі пташки та фантастична Харлі Квін, чтобы зрители ненароком не перепутали и не забыли, что это фильмец с той самой барышней с двумя хвостиками, белилах и битой. Ждем-ждем-ждем.