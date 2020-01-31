Хищение земли на 9 миллионов: НАБУ сообщило о подозрении экс-главному архитектору Киева

Майборода получил новое подозрение

Как утверждают правоохранители, генеральный директор одной из компаний, занимающихся строительством вместе с бывшим руководителем департамента градостроительства и архитектуры КГГА провернули масштабную схему, которая нанесла столице ущерб в 9,3 миллиона гривен.

В четверг, 30 января, детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили о подзрении фигурантам уголовного дела, открытого по части второй статьи 364 УК Украины - "Злоупотребление властью или служебным положением".

По данным следствия, в 2002-м году горсовет столицы передал землю в центре города в аренду обществу с ограниченной ответственностью, которое должно было построить жилой дом с бассейном для средней школы №130. Чтобы объект для общеобразовательного учреждения был возведен, Голосеевский горсовет заключил с застройщиком соответствующий договор.

Правда, в 2008-м компания-застройщик прекратила строительство, а также передала инвестиционный договор другой фирме. Здесь и начались махинации.

В июле 2013 года директор департамента градостроительства и архитектуры КГГА подписал документ, который подразумевал строительство на этом участке не бассейна, а многоуровневой парковки. В итоге паркинг реализовали, а места на нем успешно толкнули за бешеные деньги.

Родители же детей, которые учатся в 130-й школе, и остались без обещанного бассейна, пошли к правоохранителям.

"Генеральный директор компании-застройщика уже имеет статус подозреваемого в совершении другого коррупционного преступления, досудебное расследование которого продолжается", - подчеркнули в НАБУ.

В бюро имен фигурантов дела не называют, однако речь идет о гендиректоре "Укрбуда" Олега Майбороде. Именно его компания получила незаконное разрешение на строительство паркинга после банкротства ООО "Невирос". Майборода проходит по делу о махинациях с жильем Нацгвардии.