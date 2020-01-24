Централизуем децентрализацию: Арахамия пообещал подмять под "слуг" всю страну

Арахамия анонсировал турборежим по интеграции "слуг народа" во власть по всей стране

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил о том, что его партия готовится к турборежиму по захвату местной власти по всей Украине.

Давид Арахамия, который недавно отметился высказыванием об отмене необходимости интеграции украинского законодательства в соответствии с европейским, что дало бы возможность Украине дальше двигаться в направлении членства в Евросоюзе, заговорил о фактическом обходе децентрализации.

После того, как "слугам народа" не дали принять закон, который бы вернул Киеву управление бюджетами глубинки, в партии разработали новую схему по централизации власти.

"Мы готовим перезагрузку. Нас упрекают сейчас, говорят: "У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе — ямы на дорогах». А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока… Люди ждут радикальных изменений на местах, надо перезагружать власть", - заявил Арахамия в интервью изданию "Украинская правда".

В рамках "перезагрузки", как утверждает глава крупнейшей парламентской политсилы, его коллеги работают над разворачиванием своей партийной системы по всей стране.

При этом ячейки "слуг" будут беспрекословно подчиняться центру, что фактически сведёт всю децентрализацию власти на нет.

Именно для фактического перехода местных властей по всей стране под контроль Зе команды, у Зеленского и будут проводить в этом году местные выборы. По предварительным данным, голосование состоится осенью.