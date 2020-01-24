Владимир Зеленский Коронавирус из Китая война на Донбассе

Централизуем децентрализацию: Арахамия пообещал подмять под "слуг" всю страну

10:00
Арахамия анонсировал турборежим по интеграции "слуг народа" во власть по всей стране - фото 1
Арахамия анонсировал турборежим по интеграции "слуг народа" во власть по всей стране

Лидер фракции "Слуга народа" в Верховной Раде заявил о том, что его партия готовится к турборежиму по захвату местной власти по всей Украине.

Давид Арахамия, который недавно отметился высказыванием об отмене необходимости интеграции украинского законодательства в соответствии с европейским, что дало бы возможность Украине дальше двигаться в направлении членства в Евросоюзе, заговорил о фактическом обходе децентрализации.

Зеленский "отменит" города Украины. Что будет вместо них?

После того, как "слугам народа" не дали принять закон, который бы вернул Киеву управление бюджетами глубинки, в партии разработали новую схему по централизации власти.

"Мы готовим перезагрузку. Нас упрекают сейчас, говорят: "У вас же вся власть, но вы ничего не делаете, я вот живу и у меня в городе — ямы на дорогах». А это на местном уровне, мы на него почти не влияем сейчас, кроме силового блока… Люди ждут радикальных изменений на местах, надо перезагружать власть", - заявил Арахамия в интервью изданию "Украинская правда".

В рамках "перезагрузки", как утверждает глава крупнейшей парламентской политсилы, его коллеги работают над разворачиванием своей партийной системы по всей стране.

При этом ячейки "слуг" будут беспрекословно подчиняться центру, что фактически сведёт всю децентрализацию власти на нет.

Именно для фактического перехода местных властей по всей стране под контроль Зе команды, у Зеленского и будут проводить в этом году местные выборы. По предварительным данным, голосование состоится осенью.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Давид Арахамия законодательство Партия Слуга народа Верховна Рада Новости
Украинская правда
powered by lun.ua
Другое на тему
В Пинк такси не обслуживают мужчин. Даже с детьми и женами - фото 1
В Киеве появилось полулегальное такси с дискриминацией пассажиров по полу
13:00
Киевские службы такси оказались неготовы к поездкам с детьми - фото 1
Таксисты из крупнейших компаний кидают пассажиров и нарушают закон
11:00
Китайский коронавирус начал забирать жизни вне очага заражения - фото 1
Коронавирус из Китая: больные начали умирать за пределами эпицентра заражения
08:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Баку там'ятає - фото 1
Режисери смерті. Хто створив умови для Чорного січня в Азербайджані
20 января, 11:35
Майкл Б Джордан сыграл адвоката, который верит в правосудие - фото 1
Судить по совести: Как без кулаков отправить в нокаут правосудие
19 января, 20:00
Час випробувань - фото 1
Кривава неділя: Як Литва склала перший справжній тест на незалежність
13 января, 17:25
Загрузка...