Харьковская область лидирует в приросте зараженных COVID-19

В Украине снова обнаружили почти 3 тысячи заболевших

За минувшие сутки в лабораториях Центра общественного здоровья, а также, преимущественно, частных, провели 2966 положительных тестов на коронавирус. В числе лидеров по-прежнему значатся те регионы, где люди и власти максимально забили на существование болезни.

Правда, официальные данные статистики все равно не выводят на первое место Одесскую область, но так произошло только из-за того, что государственные лаборатории там банально не работают - у них нет тестов. Частные же проводят относительно немного анализов, поскольку их услуги стоят немалых денег.

Как заявили сегодня в Центре общественного здоровья, в общей сложности с начала пандемии в Украине заразились коронавирусом 175 тысяч 678 человек. 3557 случаев оказались летальными.

- За субботу от COVID-19 скончался 41 пациент. 758 выздоровели, - отметили в ведомстве. - Больше всего инфицированных в Харьковской, Тернопольской и Одесской областях, а также в Киеве.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.