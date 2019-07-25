Топ-модель по-украински 3 сезон 2019: дата выхода и требования в новом сезоне

Топ-модель по-украински 3 сезон - стартует 30 августа

Создатели шоу "Топ-модель по-украински" определились с особенностями кастингов на новый 3 сезон шоу, которое будет выходить в 2019 году. Прошел настоящий совет судей, и голосование на телеканале "Новый", после чего было принято ряд решений.

Третий сезон шоу "Топ-модель по-украински" на "Новом Канале" возвращается в эфир в пятницу - 30 августа.

В новом 3 сезоне шоу "Топ-модель по-украински" на кастинги приглашены были только девушки-модели. Для юношей в 2019 году вход на шоу закрыт по результатам зрительского голосования на сайте телеканала.

"Парни в следующем году в модельный дом не попадут. Зато у девушек появился еще один шанс проявить себя. На этот раз – никаких рамок и ограничений, кроме возрастных. Как всегда, анкеты принимаются от ребят старше 16 лет. Кастинги на новый сезон уже открыты", - расскала Алла Костромичева, которая вновь будет вести проект.

Топ-модель по-украински 3 сезон: на кастинги приглашают девушек 16+

Отметим изменения в рядах экспертов - из проекта выбыд экстравагантный певец Костя Боровский и ему на замену прибыл профессиональный дизайнер - Владимир Демчинский (работает над брендом с интригующим и смелым названием Dastish Fantastish).

Соня Плакидюк и Сергей Никитюк остаются экспертами шоу.

Топ-модель по-украински - под покровом тайны

Весь третий сезон уже отснят и победительница известна, однако ее имя держится в строжайшей тайне и станет известно лишь осенью.

Премьера 3 сезона шоу Топ-модель по-украински состоится 30 августа 2019. На "Новом канале".