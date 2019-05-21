Гугл решил оставить президентом Украины Петра Порошенко

Гугл еще не знает, кто президент Украины

Google, как известно, знает все. Информация в поисковике обновляется с молниеносной быстротой, но, судя по всему, не всегда. Не смотря на то, что с понедельника, 20 мая, полномочия верховного главнокомандующего Украины получил Владимир Зеленский, "Гугл" решил "оставить" в должности Петра Порошенко.

Обычно если вбить любой запрос в поисковую строку в "Гугле", компьютер тут же даст на него ответ.

Так, к примеру, при вопросе "президент США", на мониторе появляется изображение Дональда Трампа.

Тем не менее, когда речь идет о новоиспеченном главе Украины, ситуация выглядит иначе. Почему-то крупнейший мировой поисковик до сих пор считает президентом нашей страны Петра Порошенко.

Пятый президент Украины представлен действующим и в аннотации Google.

А вот в действительности же объявленный президентом Владимир Зеленский для поисковика по-прежнему остается комедийным актером.

С чем связан подобный демарш, сказать сложно. Возможно, в связанной с Википедией автоматизированной системе "Гугла" произошел сбой, который и не отобразил реальное положение дел. В таком случае, американской компании придется поправить скрипт или же "назначить" Зеленского президентом ручным способом.