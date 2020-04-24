Без маски и с пустыми обещаниями: Саакашвили пришел к "слугам народа"

Саакашвили игнорирует пандемию

Повторно ставший гражданином Украины экс-президент Грузии Михеил Саакашвили в пятницу, 24 апреля, продемонстрировал свое наплевательское отношение и к действующим властям, и к народным депутатам, да и к нашему обществу в целом.

Выступая сегодня на заседании фракции "Слуга народа", претендент на должность вице-премьера, приглашенный Ермаком-Зеленским в правительство, наговорил немало ахинеи и раздал много обещаний.

По задумкам президента Украины и главы ОПУ, который, к слову, является однокашником Саакашвили, уже 28 апреля нардепы должны проголосовать за спущенную к ним сверху кандидатуру. А для получения дополнительной поддержки в последнее время регулярно катающегося на встречи к Коломойскому и, казалось бы, сбитого летчика в политике, пригнали на специально созванное заседание фракции "Слуг народа".

В ходе сбора нардепов и выяснилось, что не отметившийся совершенно никакой успешной работой на посту губернатора Одесской области слился в едином порыве с подконтрольной олигарху группе Дубинский-Бужанский и Ко.

Сам Саакашвили прибыл к нардепам без средств защиты, предусмотренных Кабмином как обязательные. Уже после начала выступления на отсутствие маски у оратора обратили внимание некоторые "Слуги народа", которые осмелели настолько, что сделали бывшему президенту замечание. Бунт был подавлен, а Михо продолжил вещать, отказавшись надевать маску.

- В первую очередь я сосредоточусь на двух направлениях - переговорах с МВФ и дерегуляции для облегчения условий работы малого и среднего бизнеса, - отметил Саакашвили. - С Международным валютным фондом я хочу работать на украинских условиях.

Что означает такая позиция, политик не сообщил. Хотя с учетом того, что иностранные кредиторы разочаровались в позиции нынешних властей и жестко требуют реформ, диктовать какие-либо условия им наша страна сейчас не в состоянии. Впрочем, если Саакашвили будет работать в интересах Коломойского, нет никаких сомнений, что он постарается привести Украину к дефолту.