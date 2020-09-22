Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так

14:08
Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так - фото 1
Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так

В Одесской области группа из 11 хасидов попыталась выехать из Украины в обход установленных КПП, однако что –то пошло не так.

В Умани хулиганы жестко отлупили хасида – ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку от государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". Им 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов", - говормится в сообщении.

Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так - фото 205749

После детальной проверки документов, пограничники установили, что пассажиры этого «рейса» нарушили правила пребывания в Украине.

Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так - фото 205750

"Свое пребывание на пограничнье иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако, пограничники также установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля", - добавила ГПС.

Из-за нарушения украинского законодательства иностранцам запретят въезд на территорию нашей страны сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

Напомним, десятки хасидов с боем прорвались в Умань (ВИДЕО).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Хасиды Умань пограничники Одесская область Новости Украина
Без табу
Другое на тему
Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича - фото 1
Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича
16:20
РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН - фото 1
РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН
13:37
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего - фото 1
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30