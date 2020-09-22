Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так

Группа хасидов попыталась выехать из Украины, но что-то пошло не так

В Одесской области группа из 11 хасидов попыталась выехать из Украины в обход установленных КПП, однако что –то пошло не так.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции неподалеку от государственной границы, на перекрестке дорог обнаружили микроавтобус "Мерседес Спринтер". Им 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, не имеющих при себе документов", - говормится в сообщении.

После детальной проверки документов, пограничники установили, что пассажиры этого «рейса» нарушили правила пребывания в Украине.





"Свое пребывание на пограничнье иностранцы пытались объяснять тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где они проживали. Однако, пограничники также установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы - одного гражданина Франции и десяти граждан Израиля", - добавила ГПС.

Из-за нарушения украинского законодательства иностранцам запретят въезд на территорию нашей страны сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

Напомним, десятки хасидов с боем прорвались в Умань (ВИДЕО).