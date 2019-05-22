Друг Зеленского будет рулить СБУ

Зеленский назначил своего друга замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова на пост первого замглавы СБУ.

Соответствующий указ появился на сайте гаранта.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Отметим, что 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак анонсировал свою отставку.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Воинскими уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые трудные дни российской вооруженной агрессии" – заявил силовик, недавно ставший Героем Украины.