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Друг Зеленского будет рулить СБУ

13:14
Зеленский назначил своего друга замглавы СБУ - фото 1
Зеленский назначил своего друга замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова на пост первого замглавы СБУ.

Украина при Зеленском: что нас ждет

Соответствующий указ появился на сайте гаранта.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Отметим, что 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак анонсировал свою отставку.

"Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение новоизбранному президенту Украины рапорт о своем увольнении с должности главы СБУ. Также сообщаю, что в установленном Воинскими уставами порядке соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые трудные дни российской вооруженной агрессии" – заявил силовик, недавно ставший Героем Украины.

 
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Президент Украины
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