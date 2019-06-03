Зеленский поставил ультиматум СБУ

Президент поставил ультиматум СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский поставил ультиматум СБУ. По словам гаранта, уже через две недели должны быть видны результаты.

По данным СМИ, на встрече с и.о.главы СБУ Иваном Бакановым гарант заявил следующее:

"Мы сейчас говорим не о наших личные взаимоотношениях, а об очень серьезной ответственности перед народом Украины. Ты – исполняющий обязанности главы СБУ. Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ”.

Баканов президента услышал и заявил, что СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить поручения президента как можно скорее.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назначил своего друга Ивана Баканова на пост первого замглавы СБУ.

Соответствующий указ появился на сайте гаранта.

"Назначить Баканова Ивана Геннадьевича первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления Службы безопасности Украины", - сказано в документе.

Ранее 20 мая глава Службы безопасности Украины Василий Грицак анонсировал свою отставку.