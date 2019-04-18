На месте гибели Захарченко поставят памятник - ФОТО

08:30 18 апреля,

На месте гибели Захарченко поставят памятник - ФОТО

На месте легендарного кафе "Сепар", где скоропостижно ушел в отставку Александр Захарченко, построят мемориал.

Об этом сообщили в администрации главаря "ДНР" Дениса Пушилина.

В будущем "общепит" боевиков предлагается снести и на его месте построить мемориал.

То самое место сейчас

На оккупированной территории уже проводят голосование за один из 6 вариантов комплекса.

Вот некоторые из них.

Вариант один. "Колона Курицина".

Вариант два. "ДНРвский" неожлобизм.

И наш вариант.

Напомним, лидера террористов "ДНР" Захарченко 31 августа убило взрывом в кафе "Сепар". Уже вскоре после его смерти был назначен его преемник - Дмитрий Трапезников, который успел зсветиться делая фото с развороченным кафе, где умер Захарченко.

По результатам расследования удалось установить, что взрывчатка была установлена не внутри здания, а снаружи. Захарченко убил Чебурашка-террорист, который висел над входом в кафе "Сепар".