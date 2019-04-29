Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение
Президент России Владимир Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Об этом пишут РосСМИ.
Слова главаря РФ являются реакцией на заявление Зеленского о выдаче украинских паспортов россиянам.
"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - удивился Путин.
И продолжил.
"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул российский лидер.
Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР".
Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".
В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".
О каком международном праве идет речь – непонятно. Все мировое сообщество, кроме жителей самых отсталых стран (КНДР, Венесуэла и пр.), осудило действия России в отношении Крыма и Донбасса.
Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".
В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".
Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".