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Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение

29 апреля, 21:00
Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение - фото 1
Общее гражданство Украины и РФ: Путин сделал предложение

Президент России Владимир Путин предложил ввести общее гражданство для России и Украины.

Гражданство РФ - ВСЕЙ Украине: Путин сделал заявление
https://beztabu.net/novosti_t4952
Гражданство РФ - ВСЕЙ Украине: Путин сделал заявление

Об этом пишут РосСМИ.

Слова главаря РФ являются реакцией на заявление Зеленского о выдаче украинских паспортов россиянам.

"Правда? Так и сказал? Ну, очень хорошо. Это говорит о том, что мы договоримся, наверное", - удивился Путин.

И продолжил.

"Если они будут выдавать гражданство россиянам на Украине, а мы - украинцам в России, мы довольно быстро придём к общему знаменателю и искомому результату. У нас будет общее гражданство", - подчеркнул российский лидер.

Напомним, Путин подписал указ об облегчении процедуры получения гражданства для жителей "ДНР" и "ЛНР".

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

О каком международном праве идет речь – непонятно. Все мировое сообщество, кроме жителей самых отсталых стран (КНДР, Венесуэла и пр.), осудило действия России в отношении Крыма и Донбасса.

Полное название скандальной бумажки - указ "Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке".

В документе сказано, что почетное право стать гражданином РФ получают "лица, постоянно проживающие на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины".

Свое решение главарь РФ мотивирует "защитой прав и свобод гражданина (Интересно, гражданина чего ? –прим.ред) и "общепризнанных принципов и норм международного права" согласно ст. 29 Федерального закона "О гражданстве РФ".

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