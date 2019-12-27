Опубликовали график работы метро и общественного транспорта на Новый год

Метро Киева в новогоднюю ночь будет работать до 3:00

В новогоднюю ночь по распоряжению властей столицы метро и многие другие виды транспорта будут работать значительно дольше обычного, а фуникулер и вовсе перевели в круглосуточный режим.

В пресс-службе городской администрации столицы объявили о том, что в ночь с 31 декабря 2019-го на 1 января 2020 подземка будет работать до 03:00.

В то же время и 31 числа, и 1, и 7 сотрудники метро будут иметь право перекрывать на вход станцию метро "Золотые ворота", если во время новогодних и рождественских мероприятий на Софийской площади метрополитен не будет справляться с нагрузкой.

В режиме маршрутного такси с 5:00 1 января будут ездить автобусы № 166, 208, 155, 181, 220, 234, 500, 502, 516, 550 и 586.

"На время проведения мероприятий на Софийской и Михайловской площадях 31 декабря с 19:30 до 02:00 1 января, а также 1 января с 13:30 до 20:00 и 7 января с 10:30 до 14:00 движение троллейбусов №№ 6, 16, 18 будет организовано с изменениями: троллейбусы № 6 будут курсировать от Минского массива до станции метро Лукьяновская; троллейбусы № 16 - от улицы Академика Щусева до Воздухофлотского путепровода; троллейбусы № 18 - от улицы Сошенко до Воздухофлотского путепровода", - отметили в КГГА.

Напомним, на Софийской площади Киева в четверг, 19 декабря, зажгли главную елку страны.