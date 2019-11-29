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Во сколько обойдутся подарки на Новый год среднестатистическому жителю Киева

16:50
Киевляне готовы тратить на новогодний подарок около тысячи гривен - фото 1
Киевляне готовы тратить на новогодний подарок около тысячи гривен

Для многих новогодние праздники ассоциируются с позитивом и определенной долей волшебства. Однако, не стоит забывать, что Новый год – это не только время отдохнуть, но и повод позаботиться о своих родных и близких, а также о друзьях и коллегах по работе.

По традиции, свою заботу и внимание в этот период проявляют с помощью заранее подготовленных презентов. При этом, ключевой составляющей поиска таких презентов является финансовая, поскольку от именно от нее будет зависеть, какие именно варианты подарков в конечном итоге получат адресаты. В этой статье мы поговорим о том, во сколько обойдутся подарки на Новый год для среднестатистического жителя Киева. Также, в ней мы раскроем некоторые статистические данные, которые помогут определиться с бюджетом на новогодние презенты.

Что говорит статистика?

Несмотря на сложные экономические условия и сложившуюся в стране ситуацию, спрос и стоимость новогодних презентов растет, а это означает, что люди все больше готовы потратиться в преддверии новогодних праздников. Чаще всего, стоимость растет на следующие категории товаров: косметика, сладости и выпечка, игрушки, компьютерная техника и электроника, парфюмерия. При этом, растет и уровень инвестиций в этих направлениях. За последние 2 года (с 2016 по 2018) уровень спроса на эти категории товаров вырос, в среднем, на 60%, что в действительности показывает интерес к таким подаркам. Однако, при поиске новогодних подарков нельзя ориентироваться исключительно на спрос. С ростом спроса растет и цена, что неминуемо увеличивает значение среднего чека.

На основе социологических опросов, а также маркетинговых исследований таких торговых площадок, как Prom.ua, OLX, Rozetka, можно сделать вывод, что средняя сумма, которую готовы потратить жители Киева на новогодние презенты составляет 1000 гривен. При этом, в нее не входят различные небольшие подарки для коллег по работе и совместных корпоративных отмечаний. Что же касается ассортимента товаров, которые пользуются спросом во время новогодних праздников, то их цена, зачастую увеличивается от 100 до 800 гривен, в зависимости от категории товара. Более статусные подарки могут значительно прибавить в цене, например, бытовая техника и различные виды гаджетов. Однако, в этот период множество торговых представительств и компаний организовывают специальные маркетинговые кампании, направлении на увеличение сбыта собственного товара с помощью системы праздничных скидок. Так что, терпеливый и упрямый покупатель получает шанс приобрести необходимый товар по более доступной цене.

Несколько категорий новогодних презентов, на которые украинцы готовы потратить деньги

Определив приблизительный бюджет и средний чек на новогодние презенты, самое время поговорить непосредственно о подарках. В целом, все варианты подарков на Новый год можно разделить на следующие категории:

  1. Относительно недорогие. В эту категорию входят все варианты, стоимость которых не превышает 600 грн. Это могут быть настольные игры, оригинальные наборы постельного белья, различные подарочные наборы с новогодней тематикой.
  2. Средний ценовой сегмент. Стоимость таких подарков варьируется от 600 до 2000 гривен. Сюда входят такие презенты, как небольшие гаджеты и новинки из мира электроники, различные аксессуары для автомобилей, бытовая техника.
  3. Дорогие презенты. Тут находятся все, что стоит свыше 2000 гривен. Это могут быть как флагманские смартфоны, так и изготовленные на заказ, именные подарки.
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