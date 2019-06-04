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ГПУ "умертвила" мошенника. Тот "воскрес" и зажил "средневековым феодалом"

14:57
ГПУ "умертвила" мошенника. Тот воскрес и стал "средневековым феодалом" - фото 1
ГПУ "умертвила" мошенника. Тот воскрес и стал "средневековым феодалом"

Наша сегодняшняя история не о религии, зомби или «темных веках». И даже не о СБУ и Аркадии Бабченко. Сей сказ посвящен ловкому мошеннику, ГПУ и замку. Ну что ж, держись, читатель!

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Итак, знакомьтесь. Дмитрий Малиновский. Дима мошенник экстра-класса. Он кинул одесскую фирму на 340 тыс. долларов, подделывал документы и минировал суд. Но настоящей вишенкой на торте стал развод сингапурской компании Dreymoor Fertilizers Ltd на 12 млн. евро. Это было в 2015 г.. Но .....по документам наш герой погиб в 2014 г под Луганском.

Как же ему удалось воскреснуть? Тут то и выходит на сцену ГПУ.После мнимой смерти персонажа, следаки провели обыск у его родственников и установили, что он регулярно подавал голос с того света. И экстрасенсы тут ни при чем.

Как оказалось,"мертвый" Малиновский вполне себе комфортно проживал во французском замке. Казалось бы, требуй экстрадиции и закрывай дело. Но не тут то было!

Замгенрокурора Дмитрий Сторожук РЕЗКО решил сменить группу прокуроров в уголовках по Малиновскому. Часть дел закрыли. И Малиновский остался "мертвым" во Франции. К своему же благу.

Ситуация изменилась лишь через полтора года в 2017 г., когда ГПУ резко решила оспорить факт смерти мошенника. Казалось бы, все доказательства на лицо. Думаем, читатель знает и сам, в чем тут дело. Видать, бабло не только побеждает бедность, но и смерть. И Малиновскому удалось это доказать.

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ГПУ Франция мошенник Новости Украина
Бигус. инфо
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