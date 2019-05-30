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У Зеленского накажут Бабченко ....из-за "воскрешения" - СМИ

Вчера, 20:53
У Зеленского накажут Бабченко ....из-за "воскрешения" - СМИ - фото 1
У Зеленского накажут Бабченко ....из-за "воскрешения" - СМИ

Уже как год прошел после феерического "воскрешения" журналиста Аркадия Бабченко. Однако далеко не всем понравилась тогдашняя инсценировка. По слухам, не по нраву она и новому руководству СБУ.

Осужденный за "убийство" Бабченко собрался на волю

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Telegram-канал "Незыгарь".

"Главный обвиняемый Герман отправился в тюрьму на 4,6 года, после того как он заключил сделку с СБУ и следствием. Приговор суда так и не был обнародован в публичном реестре… По другому обвиняемому – Пивоварнику – за полгода слушания в суде еще не начались – уже двое судей взяли самоотвод. Говорят, что дело просто развалится в суде. По третьему - Тарасу Стельмашенко -военная прокуратура отказалась обвинять его в подготовке теракта. Его осудили только за незаконное хранение оружия", - сказано в сообщении.

К тому же, говорится в материале, новое руководство СБУ не прочь проверить дело на предмет провокации и в случае чего привлечь к ответственности самого Бабченко и пр. особ.

Кстати о Бабченко. Ни для кого не секрет, что журналист является рьяным сторонником Петра Порошенко и не менее рьяным противником нынешнего президента. Кто знает, что будет дальше...

Напомним, российские спецслужбы планировали совершить ряд террористических актов в Украине. Целью были известные общественные активисты.

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Покушение на Бабченко СБУ Иван Баканов Владимир Зеленский Новости Украина
Апостроф
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