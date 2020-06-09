Абромавичус уволил главу ГП "Антонов"

Александра Донца уволили после проверки

Во вторник, 9 июня, глава государственного концерна "Укроборонпром" Айварас Абромавичус подписал указ о лишении должности президента корпорации "Антонов" Александра Донца. Место руководителя предприятия теперь займет вице-президент по проектированию Александр Лось.

Как сообщили сегодня в пресс-службе "Укроборонпрома", решение об увольнении руководителя предприятия было принято после аудита комиссии госконцерна.

Материалы проверки переданы в СБУ и НАПК.

"С 27 апреля по 22 мая 2020 по поручению премьер-министра Украины по данным Службы безопасности Украины, изложенными в письме СБУ, проводили проверку информации о причинении вреда национальным интересам Украины, связанной с бездействием, последовательными бессистемными управленческими действиями руководства Государственного предприятия "Антонов", - отметили в "Укроборонпроме". - По ее результатам были выявлены многочисленные факты, свидетельствующие о неэффективном управлении государственным предприятием, нецелевом использовании объектов государственной собственности, злоупотреблениях и нарушениях со стороны руководства, которые могли привести к значительным убыткам государству и нанести существенный вред репутации крупнейшего авиационного предприятия Украины".

О каких именно хищениях и убытках идет речь, в "Укроборонпроме" не сообщили.

Правда в "Антонове" же еще до объявления об увольнении главы предприятия несколько раз заявляли о нарушении законодательного запрета руководством "Укроборонпрома". Мол, в момент карантина на предприятие был направлены сразу две комиссии с проверками. Их результаты топ менеджменту компании не показали.

Профсоюзы ГП написали обращения в СНБО, офис президента и Кабмин с указанием того, что у Абромавичуса нарушили Закон Украины от 17 марта №530-ІХ, где указано, что на период ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, запрещается проведение органами государственного надзора плановых мероприятий по осуществлению государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности.