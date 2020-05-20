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"Операция АНтонов": поляки использовали "Мрию" для прикрытия закупок контрафактных масок

21:00
Поляки использовали "Мрию" для пиара и отвлечения внимания - фото 1
Поляки использовали "Мрию" для пиара и отвлечения внимания

Власти Польши купили больше миллиона масок и респираторов по чрезвычайно завышенной цене. Более того, качество этих средств защиты оказалось не соответствующим стандартам.

А для того, чтобы общественность не слишком заморачивалась изучением подобных вопросов, нынешнее руководство Польши прибегло к схожей тактике, которую избрал Владимир Зеленский - вызвало для транспортировки самолет Ан-225 "Мрия".

Замглавы ОПУ: Президент встречал "Мрию", а гуманитарки там не было

Только президент Украины встречал непонятно как растамаживаемый коммерческий рейс "Эпицентра", называя груз "гуманитарным", а польский гарант присутствовал при приземлении лайнера с государственным грузом.

Как выяснили журналисты авторитетного издания Gazeta Wyborcza, 1,3 миллиона медицинских масок была куплена в Китае по два доллара за штуку, хотя на момент подписания контракта стоимость одного средства защиты не превышала 50 центов. За весь груз, который в последствии оказался никому не нужным, заплатило правительство Польши.

Более того, сертификаты качества на СИЗ, которые предоставила для груза некая итальянская компания, вообще не касался медицинского оборудования.

"Мрия" же, как утверждают журналисты, просто послужила отвлечением внимания. В Польше в то время шла президентская кампания, а встречать самолет прибыли Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецки, а прилет самого большого самолета в мире привлек к себе огромное внимание как среди СМИ, так и среди людей. Аэропорт имени Шопена транслировал приземление гиганта в режиме онлайн.

Фактически же, как утверждают польские журналисты, власть имущие просто закупили несертифицированный товар втридорога и попиарились перед выборами с помощью украинского самолета.

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Gazeta Wyborcza
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