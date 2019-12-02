"Готовы принять пару областей РФ": в Кабмине жестко унизили Россию

"Готовы принять пару областей РФ": в Кабмине жестко унизили Россию

Намедни спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пригрозил лишить Украину нескольких областей. В Кабмине в долгу не остались и поспешили дать ответ.

Соответствующий пост опубликовал вице-премьер по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба .

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Зато готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал политик в Twitter.

Напомним, что на днях американская корпорация Apple влипла в громкий скандал: в своем приложении Apple Maps компания обозначила Крым частью РФ. До этого полуостров значился как территория Украины, что в свою очередь не устраивало российские власти.

Весной 2019 г. глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев провел встречу с директором "Эппл Рус" Виталием Морозько и дал задачу исправить "ошибку".

В ответ Украина подняла скандал и центральный офис Apple пообещал разобраться с этим вопросом.