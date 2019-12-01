Андрей Садовый Владимир Зеленский война на Донбассе

Главарь Госдумы угрожает Украине "отделением нескольких областей"

14:00
Главарь Госдумы снова начал угрожать Украине захватом территорий - фото 1
Главарь Госдумы снова начал угрожать Украине захватом территорий

Русские, которые "не хотят войны" и якобы намерены "способствовать установлению мира на Донбассе", анонсировали очередное появление "народных республик" в Украине.

Об этом заявил главарь российской Госдумы Вячеслав Володин, заявление которого опубликовали на официальном сайте российского нелегитимного парламента.

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Фактически сказанное перед встречей лидеров стран "нормандской четверки" можно считать прямой угрозой Украине, если власти Киева не покорятся требованиям Путина.

- Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей. Это нужно понимать власти Украины и не допускать нарушения прав и свобод проживающих на территории страны этнических групп, - продолжил пропагандистскую затравку оккупант, рассказывая о том, почему на форуме ООН по вопросам меньшинств не смогли выступить российские "представители Крыма".

Боевики, которые прошли в Госдуму от оккупированного полуострова, - "депутат" Руслан Бальбек и глава российской общественной организации "Украинская община Крыма" Анастасия Гридчина фактически не смогли выполнить свою миссию из-за официальных протестов украинского представителя Бориса Бабина, а также из-за стуков табличками с именами чтобы заглушить речи террористов.

Экс-представитель президента Украины в Крыму во времена Петра Порошенко был единственным человеком, представлявшим нашу свободную от оккупантов территорию. Официальные дипломаты из МИД мероприятие полностью проигнорировали. Так что если бы не присутствие Бабина, оккупанты бы свободно вещали на всю ООН о "гражданской войне в Украине", "ущемлении прав нацменьшинств", а также о "разгуле нацизма" в нашей стране.

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