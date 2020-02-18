Госкино запретило фильм с Зеленским: Названа причина

Госкино запретило фильм с Зеленским: Названа причина

Госкино запретило фильм с участием Владимира Зеленского.

Об этом сообщает пресс-служба заведения.

"На основании обращения Службы безопасности Украины, отказано в государственной регистрации или отменена государственная регистрация и признаны недействительными государственные удостоверения на право распространения и демонстрации фильмов и т / сериалов с участием: Е. Варнава (к/ф Восемь первых свиданий", - говорится в сообщении.

Е. Варнава и В. Зеленский

Отметим, что продюсером данной картины выступил Владимир Зеленский. Кроме того он сыграл одну из главных ролей в фильме.

Для справки

"Восемь первых свиданий" - украинско-российская любовная комедия 2012 г. производства студии "95 квартал". Картина имела немалый успех и принесла его создателям 9 миллионов долларов прибыли.

Напомним, что ранее Госкино судилось из-за другой картины с участием Владимира Зеленского. Речь идет о к/ф "Я, ты, он, она". Из-за чего начался конфликт и чем все закончилось – вы узнаете по ссылке.