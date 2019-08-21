Детективы НАБУ закрыли дело о преступлении компании Зеленского

Детективы НАБУ легализовали нарушение закона "Кинокварталом"

Увидевшие в закупке дешевого угля по схеме "Роттердам +" преступление детективы НАБУ совсем не обнаружили правонарушение за нецелевое использование государственных средств компанией "Киноквартал".

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро закрыли уголовное дело, открытое из-за нецелевых растрат бюджетного финансирования фильма "Я, ты, он, она" представителями ООО "Киноквартал".

Съехали подопечные Сытника с формулировкой об отсутствии состава преступления, хотя компания Зеленского явно нарушила пункты закона о государственном выделении средств на создание национального фильма

Так, Госкино выделило на съемки 17 миллионов 620 тысяч гривен, а в законе о кинематографии черным по белому сказано, что деньги можно получить только при условии оригинальной версии звукоряда на украинском или крымскотатарском языках. В "Киноквартале" на нормы закона наплевали, сняв ленту на русском, но это нарушение сошло им с рук, поскольку детективы НАБУ проявили способность игнорировать реальность, и не увидели зашквара:

"Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство, открытое по факту возможной растраты госсредств компанией президента Владимира Зеленского "Киноквартал" при снятии фильма, - отметили в ведомстве. - Указанное уголовное производство закрыто 8 июля, учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения".