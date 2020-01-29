Госкино возглавил новый директор. Кто же это?

Госкино возглавил новый директор. Кто же это?

Кабмин назначил нового главу Госкино. Ею стала Марина Кудерчук.

Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский в Telegram.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - говорится в сообщении.

Для справки

Марина Кудерчук ранее занимала должность замглавы Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. Позже возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.

Марина Кудерчук

В соцсетях есть ее совместные фото с квартоловцами и Зеленским, а потому - сразу поползли слухи о кумовстве. Так ли это - скоро узнаем.

Напомним, 19 августа 2019 г. подал в отставку прошлый руководитель киноагентства Филипп Ильенко. Будто бы по собственному желанию. Уходя с поста, чиновник заявил о возрождении украинского кино.

И вправду, за последние пять лет рынок украинского кино пережил своеобразный расцвет.

Филипп Ильенко

Но не обошлось без скандалов. Один из самых свежих связан с выделением Янине Соколовой 400 тыс грн на рекламу украинского кино, другой - с показом мультфильма "Викрадена принцеса" в России (его спонсировало Госкино), третий – с картиной Зеленского "Я, ты, он, она".