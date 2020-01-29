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Госкино возглавил новый директор. Кто же это?

15:00
Госкино возглавил новый директор. Кто же это? - фото 1
Госкино возглавил новый директор. Кто же это?

Кабмин назначил нового главу Госкино. Ею стала Марина Кудерчук.

"Слуга народа" лишила денег украинское кино. Но это не точно

Об этом сообщил министр культуры Владимир Бородянский в Telegram.

"Правительство назначило главой Госкино Марину Кудерчук", - говорится в сообщении.

Для справки

Марина Кудерчук ранее занимала должность замглавы Запорожской ОГА и координировала вопросы экологии и природных ресурсов. Позже возглавляла городской киноконцертный зал им. Довженко.

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Марина Кудерчук

Госкино возглавил новый директор. Кто же это? - фото 195065

В соцсетях есть ее совместные фото с квартоловцами и Зеленским, а потому - сразу поползли слухи о кумовстве. Так ли это - скоро узнаем.

Напомним, 19 августа 2019 г. подал в отставку прошлый руководитель киноагентства Филипп Ильенко. Будто бы по собственному желанию. Уходя с поста, чиновник заявил о возрождении украинского кино.

И вправду, за последние пять лет рынок украинского кино пережил своеобразный расцвет.

Госкино возглавил новый директор. Кто же это? - фото 195042
Филипп Ильенко

Но не обошлось без скандалов. Один из самых свежих связан с выделением Янине Соколовой 400 тыс грн на рекламу украинского кино, другой - с показом мультфильма "Викрадена принцеса" в России (его спонсировало Госкино), третий – с картиной Зеленского "Я, ты, он, она".

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