Расследование MH17 война на Донбассе Выборы в Раду 2019 Владимир Зеленский

Хуже, чем у папы: Гриценко-младший взорвал мозги жителям Осокорков отборным трэшем (ВИДЕО)

Вчера, 22:20
Алексей Гриценко превзошел отца. Пока только в уровне идиотизма - фото 1
Алексей Гриценко превзошел отца. Пока только в уровне идиотизма

Когда казалось, что хуже рекламы, чем у вечно непроходного лидера "Гражданской позиции" невозможно даже и представить, в дело вступили националисты. Но затмил всех по уровню идиотизма однозначно Алексей Гриценко.

Несколько скандальный активист "Автомайдана", сын бывшего министра обороны Алексей Гриценко решил запоздало и глупо хайпануть на провально завершившемся сериале "Игра престолов".

Свихнувшийся Гриценко отобрал хлеб у Зеленского

Сценаристы рекламы мажоритарщика, который, в отличие от своего папы может-таки суметь прорваться в Раду, решили обыграть не менее тупую фанатскую попытку представить Гриценко-младшего в роли Джона Сноу. И получилось у них настолько трэшово, что приз за худшую рекламу все же отправится в семью товарища полковника. Без каких-либо шансов для других политсил.

Авторы ролика решили представить всех оппонентов Алексея Гриценко в роли тех или иных героев культовой саги.

При этом жителей Троещины, которая не входит в округ кандидата в депутаты, оскорбительно назвали "одичалыми", самого заказчика рекламы представили воевавшим с дотракийцами Джоном Сноу, хотя ни в книгах, ни в сериале персонаж никогда против представителей этих народов на поле боя не выходил. Как, в принципе, и сам Гриценко, который хоть и имеет удостоверение участника боевых действий на Донбассе, лишь пару раз залетал в Донецкую область, а вообще во время своей службы лишь охранял аэропорт Днепра.

Смотрите ужасное видео политической рекламы Алексея Гриценко онлайн:

 

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