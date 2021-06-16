"Голос" жорстоко розколовся - деталі сварки нардепів

Перспективна партія зазнала фіаско / Рада

16 червня 10 народних депутатів із парламентської фракції "Голос" оголосили про створення у Верховній Раді окремого об’єднання "Справедливість" і висловили недовіру керівнику фракції, в якій вони залишаються.

До об’єднання "Справедливість" увійшли: Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараскін, Ярослав Юрчишин.

10 нардепів – це рівно половина від складу фракції "Голосу" в парламенті.

"Вчора, керівництво партії та фракції перетнуло червону лінію й остаточно поховали партію та фракцію. Саме тому ми, 10 народних депутатів, об'єдналися у групу "Справедливість", щоб і надалі відстоювати інтереси українців, а не керівництва партії та фракції чи олігархів", - заявила вже колишня членкиня "Голосу" Олександра Устінова.

Депутати звинувачують керівництво партії в "узурпації влади та паплюженні принципів демократії, що призвели до фактичного знищення іміджу партії та фракції", у підтримці голосувань за "дерибани" столичної землі, бажанні знищити антикорупційні органи та "договорняках".

Устінова оголошує про розкол / фото - 24 канал

Згадали вони і скандальне голосування за відтермінування введення норм закону про повномасштабний дубляж фільмів та серіалів українською мовою на телебаченні.

Бунтівні нардепи висловили недовіру керівнику фракції Ярославу Железняку. "Він порушує закон та положення про фракцію і понад квартал ігнорує обов'язок скликати та вести засідання фракції", – йшлося в заяві з трибуни.

Також депутати заявили, що ініціюють виключення з фракції голови партії Кіри Рудик, як депутатки, що має більше 50% прогулів.

"Нагадаємо, ми у програмі партії на парламентських виборах обіцяли забирати мандат у тих, хто прогулює більше половини засідань. Час виконувати обіцянки починаючи з себе" - додали нардепи.

Усі нардепи залишаються у фракції та не планують із неї виходити. Поки що об'єднання "Солідарність" не має юридичного статусу. "З фракції виходити не плануємо, хай вони йдуть", – заявив Юрчишин.