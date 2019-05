Голос країни - 9 сезон 14 выпуск: Суперфинал

В воскресенье, 21 апреля, определится победитель шоу Голос країни на канале 1+1. Кто же победит в 9 сезоне главного музыкального проекта страны - смотрите онлайн на Без Табу.

В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 9 определились все финалисты проекта. Ими стали Андрей Хайат (команда Тины Кароль), Оксана Муха (команда Дана Балана), Карина Арсентьева (банда Потапа) и Виктория Олейник (команда Монатика).

Именно этот квартет будет стараться перепеть друг друга в суперфинале при посильном участии звездных тренеров. Будем надеяться, что конкурсанты справятся с волнением, а звезды не будут халтурить в вокальных номерах.

Ведущие шоу - Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Звездные тренеры шоу Тина Кароль, Потап, MONATIK, Dan Balan исполнили песню "Come together" The Beatles

Тина Кароль, Потап, MONATIK, Dan Balan - Come together:

Суперфинал онлайн 21.04.2019:

Виктория Олейник исполнила песни "Digitalization" MOZGI, "Show me your Love" Тина Кароль, "Hold on Love" Dan Balan

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Виктория Олейник - Digitalization/Show me your Love/Hold on Love

Оксана Муха исполнила песню "Я піду в далекі гори" Владимира Ивасюка

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Оксана Муха - Я піду в далекі гори

Карина Арсентьева исполнила песню "Чекай" Софии Ротару

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Карина Арсентьева - Чекай

Андрей Хайат исполнил песню "Весна" ВВ

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Андрей Хайат - Весна

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Dan Balan - Allegro Ventigo

Потап и Карина Арсентьева исполнили песню "Shallow" Lady Gaga

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Потап и Карина Арсентьева - Shallow

Dan Balan, Оксана Муха исполнили песню "Треба"

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Dan Balan и Оксана Муха - Треба

Тина Кароль, Андрей Хайат исполнили песню "Ніч яка місячна" Михаила Старицкого

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Тина Кароль и Андрей Хайат - Ніч яка місячна

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: MONATIK - Love it Ритм

Карина Арсентьева исполнила песню "I will always love you" Whitney Houston

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Карина Арсентьева - I will always love you

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Оля Полякова - Лед тронулся

Оксана Муха исполнила песню "Де ти тепер" Квитки Цисык

"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Оксана Муха - Де ти тепер

Объявление победителя. Оксана Муха, команда Дана Балана