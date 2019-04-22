Голос країни - 9 сезон 14 выпуск: Суперфинал
В воскресенье, 21 апреля, определится победитель шоу Голос країни на канале 1+1. Кто же победит в 9 сезоне главного музыкального проекта страны - смотрите онлайн на Без Табу.
В прошлое воскресенье на шоу Голос країни 9 определились все финалисты проекта. Ими стали Андрей Хайат (команда Тины Кароль), Оксана Муха (команда Дана Балана), Карина Арсентьева (банда Потапа) и Виктория Олейник (команда Монатика).
Именно этот квартет будет стараться перепеть друг друга в суперфинале при посильном участии звездных тренеров. Будем надеяться, что конкурсанты справятся с волнением, а звезды не будут халтурить в вокальных номерах.
Ведущие шоу - Катя Осадчая и Юрий Горбунов.
Звездные тренеры шоу Тина Кароль, Потап, MONATIK, Dan Balan исполнили песню "Come together" The Beatles
Тина Кароль, Потап, MONATIK, Dan Balan - Come together:
Голос країни - 9 сезон 14 выпуск - смотреть Суперфинал онлайн 21.04.2019:
Виктория Олейник исполнила песни "Digitalization" MOZGI, "Show me your Love" Тина Кароль, "Hold on Love" Dan Balan
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Виктория Олейник - Digitalization/Show me your Love/Hold on Love
Оксана Муха исполнила песню "Я піду в далекі гори" Владимира Ивасюка
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Оксана Муха - Я піду в далекі гори
Карина Арсентьева исполнила песню "Чекай" Софии Ротару
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Карина Арсентьева - Чекай
Андрей Хайат исполнил песню "Весна" ВВ
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Андрей Хайат - Весна
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Dan Balan - Allegro Ventigo
Потап и Карина Арсентьева исполнили песню "Shallow" Lady Gaga
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Потап и Карина Арсентьева - Shallow
Dan Balan, Оксана Муха исполнили песню "Треба"
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Dan Balan и Оксана Муха - Треба
Тина Кароль, Андрей Хайат исполнили песню "Ніч яка місячна" Михаила Старицкого
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Тина Кароль и Андрей Хайат - Ніч яка місячна
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: MONATIK - Love it Ритм
Карина Арсентьева исполнила песню "I will always love you" Whitney Houston
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Карина Арсентьева - I will always love you
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Оля Полякова - Лед тронулся
Оксана Муха исполнила песню "Де ти тепер" Квитки Цисык
"Голос країни" 9 сезон 14 выпуск смотреть онлайн видео: Оксана Муха - Де ти тепер
Объявление победителя. Оксана Муха, команда Дана Балана