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Голос країни 9 - кто победил в Суперфинале

22 апреля, 13:46
Голос країни 9 - кто победил - фото 1
Голос країни 9 - кто победил

Только что определился победитель, нет, не выборов президента Украины, а вокального шоу Голос країни 9. Кто же теперь самый голосистый украинец - читай на Без Табу.

В отличие от упомянутых выше выборов преиденита интрига на Голос країни 9 была и ого-го какая.

Голос країни - 9 сезон 14 выпуск: Суперфинал

Все четыре финалиста 9 сезона - Оксана Муха, Виктория Олейник, Андрей Хайат и Карина Арсентьева - имели равные шансы на победу и заранее угадать триумфатора было невероятно сложно.

В итоге победу праздновала Оксана Муха из команды иностранного тренера Дана Балана.

Оксана Муха - биография победильница шоу Голос страны 9

Оксана Муха - победитель Голос країни 9:

Она поразила всех невероятным исполнением и неповторимыми эмоциями.

Голос країни 9 - кто победил в Суперфинале - фото 179905

Победу Оксане принесли три композиции.

Сначала она исполнила песню великого Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори".

Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 14 выпуск от 21.04.2019 – финал: Оксана Муха - Я піду в далекі гори

Потом вместе со своим тренером спела новый хит "Треба". Для молдованина Дана Балана это была первая песня на украинском языке.

Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 14 выпуск от 21.04.2019 – финал: Оксана Муха - Треба

В финале Оксана спела трогательную песню "Де ти тепер" великой украинки Квитки Цисык.

Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 14 выпуск от 21.04.2019 – финал: Оксана Муха - Де ти тепер

 

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Шоубиз Голос країни DAN BALAN Оксана Муха
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