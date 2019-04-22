Голос країни 9 - кто победил в Суперфинале
Только что определился победитель, нет, не выборов президента Украины, а вокального шоу Голос країни 9. Кто же теперь самый голосистый украинец - читай на Без Табу.
В отличие от упомянутых выше выборов преиденита интрига на Голос країни 9 была и ого-го какая.
Все четыре финалиста 9 сезона - Оксана Муха, Виктория Олейник, Андрей Хайат и Карина Арсентьева - имели равные шансы на победу и заранее угадать триумфатора было невероятно сложно.
В итоге победу праздновала Оксана Муха из команды иностранного тренера Дана Балана.
Оксана Муха - победитель Голос країни 9:
Она поразила всех невероятным исполнением и неповторимыми эмоциями.
Победу Оксане принесли три композиции.
Сначала она исполнила песню великого Владимира Ивасюка "Я піду в далекі гори".
Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 14 выпуск от 21.04.2019 – финал: Оксана Муха - Я піду в далекі гори
Потом вместе со своим тренером спела новый хит "Треба". Для молдованина Дана Балана это была первая песня на украинском языке.
Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 14 выпуск от 21.04.2019 – финал: Оксана Муха - Треба
В финале Оксана спела трогательную песню "Де ти тепер" великой украинки Квитки Цисык.
Смотреть онлайн Голос страны 9 сезон 14 выпуск от 21.04.2019 – финал: Оксана Муха - Де ти тепер