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"Голос" накажет Медведчука. Раскрыты детали

16:30
"Голос" придумал наказание для Медведчука - фото 1
"Голос" придумал наказание для Медведчука

Партия "Голос" предложила ввести уголовную ответственность за самовольные переговоры с Россией.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на нардепа политсилы Сергея Рахманина.

"Депутатами фракции "Голос" уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора. Я думаю, что этот вопрос тоже должен быть включен в повестку дня сессии – и, надеюсь, будет рассмотрен коллегами", - заявил политик.

Отметим, что некие меры в отношении Виктора Медведчука уже принимались. В частности, весной этого года Кабмин принял решение о запрете частных рейсов в Россию. Свою "лепту" внес и Петр Порошенко, поручив СБУ расследовать полеты кума Путина в Москву.

После прихода к власти Команды Зе, ситуация не изменилась. По этому поводу уже выступал и Владимир Зеленский. Однако настоящий результат, как и при Порошенко, пока что остается перспективой.

Интересно, что на гипотетические санкции в отношении членов ОПЗЖ уже отреагировал Владимир Путин. Он понадеялся на то, что новый президент "будет дальновиднее" своего предшественника и не решится преследовать т.н. "оппозицию".

Напомним, Медведчук поклонился Медведеву. Опять.

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