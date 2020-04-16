Голос країни 10 - смотреть онлайн спецвыпуск - 19.04.2020

Голос країни не уходит на карантин / 1+1

В воскресенье, 19 апреля, в традиционные 21:00 на "1+1" выйдет необычный выпуск шоу Голос країни. Все подробности спецвыпуска - на Без Табу.

В воскресенье, 19 апреля, на Пасху «1+1» покажет спецвыпуск «Голосу країни» с самыми яркими выступлениями участников за десять сезонов проекта, которые всколыхнули сеть YouTube и запомнились поклонникам.

Вера Кекелия, TAYANA, Laud и много других ярких участников, а также выступления звезд, которые приходили на слепые прослушивания «Голосу країни», ждут зрителей в следующее воскресенье на Пасху.

Напомним, в минувшее воскресенье на «Голосі країни» завершился этап «нокаутов». Уже известны имена участников всех команд, которые продолжат борьбу за победу в главной битве эпохи. В это воскресенье за ​​дальнейшее участие в вокальном шоу соревновались подопечные Тины Кароль. По результатам эпизода к следующему этапу шоу прошли: Ольга Мельник, Даниэль Салем, Дарья Полоротова и Анна Трубецкая.

Также двое участников из команды Тины Кароль отныне будут бороться за победу уже в составе команд других звездных тренеров: ПТП с NK воспользовались правом на «кражу» и забрали в свою команду Виталия Окса, а MONATIK «спас» Юрия Самовилова.

Голос країни 10 - смотреть онлайн спецвыпуск - 19.04.2020:

Смотрите «Голос країни-10» каждое воскресенье в 21:00 на телеканале «1+1».