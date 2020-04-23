Голос країни 10 - что будет в Суперфинале

Голос країни 10 - суперфинал

В воскресенье, 26 апреля, в эфире 1+1 в необычно формате пройдет суперфинал песенного шоу Голос країни 10. Все подробности финального выпуска - на Без Табу.

Суперфинал десятого юбилейного сезона «Голосу країни» состоится 26 апреля в особом формате, учитывая важность соблюдений всех условий карантина.

Боссы канала приняли решение сделать суперфинал юбилейного сезона благотворительным - все полученные средства от голосования и продажи рекламы при выпуске пойдут на поддержку украинских медиков, которые спасают жизнь больных COVID-19. Для них приобретут защитные костюмы, респираторы и другое оборудование, которого сейчас так не хватает для защиты здоровья врачей.

Участники суперфинала 10 сезона

Ерлан Баибазаров, Анастасия Картвелишвили, Юлия Коровко, дуэт Максим Перепелица и Екатерина Степура, а также Виталий Окс (команда Потапа и Насти Каменских)

Назар Яцишин, Дарья Петрожицкая, Индира Едильбаева: Анастасия Балог и Мария Кондратенко (команда Дана Балана)

Сергей Асафатов, Сергей Роман, Лида Ли, Мелен Пасса и Юрий Самовилов (команда Монатика)

Ольга Мельник, Дарья Полоротова, Анна Трубецкая, Даниэль Салем и Роман Сасанчин (командам Тины Кароль)

В суперфинал вокального шоу «Голос країни 10» готовятся не только участники юбилейного сезона, но и звездные тренеры.

Тина Кароль и Дан Балан 26 апреля презентует новую песню, которую споют в дуэте.

Условия голосования за победителя остаются неизменными: отдать голос за своего фаворита зрители смогут осуществив телефонный звонок, отправив смс-сообщение или проголосовав в приложении «1+1 Video».

Голос країни 10 - смотреть онлайн суперфинал - выпуск 15 - 26.04.2020:

Смотрите суперфинал «Голосу країни» 26 апреля в 21:00, голосуйте за любимых исполнителей и поддерживайте украинских медиков, не выходя из дома.