Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск
В воскресенье, 9 февраля, в вечернем эфире "1+1" стартует новый выпуск вокального шоу Голос країни 10. Все подробности 4 выпуска - на Без Табу.
В четвертом выпуске, который начнется в 21:00, адская конкуренция усилится, а супергероев станет больше.
Сегодня вам споют уборщица цирка с суперхитом "Тату", фанатка Тины Кароль, а также самый крутой оперный голос Казахстана. Бонусом будет первое специальное выступление сезона от Владимира Остапчука.
Хватит ли мест всем?
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020:
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