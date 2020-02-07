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Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020

13:05
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - фото 1
Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск

В воскресенье, 9 февраля, в вечернем эфире "1+1" стартует новый выпуск вокального шоу Голос країни 10. Все подробности 4 выпуска - на Без Табу.

В четвертом выпуске, который начнется в 21:00, адская конкуренция усилится, а супергероев станет больше.

Голос країни 10 - смотреть онлайн 3 выпуск

Сегодня вам споют уборщица цирка с суперхитом "Тату", фанатка Тины Кароль, а также самый крутой оперный голос Казахстана. Бонусом будет первое специальное выступление сезона от Владимира Остапчука.

Хватит ли мест всем?

Голос країни 10 - смотреть онлайн 4 выпуск - 9.02.2020:

 

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Потап Настя Каменских Тина Кароль DAN BALAN MONATIK Шоубиз Голос країни 10
Без Табу
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