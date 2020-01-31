Голос країни 10 - смотреть онлайн 3 выпуск - 2.02.2020
Голос країни 10 - о чем договорятся звезды
В воскресенье, 2 февраля, в вечернем эфире 1+1 стартует третий выпуск шоу Голос країни 10. Смотрите онлайн 3 выпуск Голос країни 2020 на Без Табу.
В третьем выпуске Голоса вы увидете китайского студента, влюбленного в Украину, девушку, которая поет песни HardKiss лучше Юлии Саниной, звезду, которая решила все начать с чистого листа (это ни много ни мало, а целая Ольгуа Цыбульская), а также невероятные эмоции судей реалити, которые традиционно принимают все ояень близко к сердцу.
Голос країни 10 - смотреть онлайн анонс 3 выпуска - 2.02.2020:
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