Главой одесской таможни назначили люстрированного коррупционера

Люстрированный Денис Пудрик - новый глава одесской таможни

В среду, 26 августа, новым исполняющим обязанности начальника Одесской таможни, которая по праву считается самой коррупционной из-за бешеных потоков контрабанды, назначили Дениса Пудрика. Тот факт, что он был с позором уволен из рядов таможенников, попав под люстрацию, никого не смутил.

За последние 22 года Пудрик не работал в таможне только несколько лет - когда был уволен за работу на руководящих должностях при режиме Януковича.

Таможню области он возглавлял 12 раз, а карьеру начал в 1998 году - с должности инспектора в Донецком аэропорту. Уже через семь лет успешно проворачивающий схемы деятель погнал возглавлять Черниговскую, Бердичевскую, Львовскую, Луганскую и Крымскую таможни. Также он был замом в Донецкой, Мариупольской, Восточной и Кировоградской таможнях.

Уже после увольнения он пытался попасть в Верховную Раду и баллотировался по списку партии "Батькивщина". При этом прошлогодняя смена власти в Украине пошла Пудрику на пользу - он устроился исполняющим обязанности проректора Государственной академии фискальной службы.

В е-декларации чиновника отражены все доказательства его "кристальной честности": при небольшой зарплате таможенник буквально жирует. На него записаны квартиры в Киеве площадью 114 квадратных метров, 160 "квардатов" в Донецке, а также дачный дом площадью 219,3 "квадрата" с шестью сотками земли под Киевом. Жена таможенника владеет большой квартирой в Турции на 120 квадратных метров, а также жильем в многоквартирном доме в Симферополе и частным домом на 715 "квадратов". При этом 20 соток земли под ним также принадлежит супруге коррупционера.

Кроме того, Пудрик является владельцем неплохой коллекции дорогих часов - Corum, Zenith, Rolex и Breguet, а также нескольких комплектов ювелирных изделий.

Катается новый глава одесской таможни на Mercedes-Benz GLS 350 D 4 MATIC за 2 миллиона 304 тысячи гривен. Его жена гоняет на Mercedes-Benz GLE 400 4 MATIC за почти 2,5 миллиона.

В общем, никаких сомнений в том, что Пудрик получил свое место для решалова коррупционных схем, ни у кого не возникает.