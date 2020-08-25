Верховный суд отказался передавать дело судей ОАСК и Вовка в ВАКС

Судья Аблов обжаловал решение суда по своей же жалобе

Во вторник, 25 августа, коллегия судей Кассационного уголовного суда Верховного Суда переобулась в полете и отказалась передать дело о посягательствах их коллег из ОАСК в Высший антикоррупционный суд.

Эпично, что при подобных разбирательствах о подсудности уголовных дел в Верховном суде всегда отправляли производства в ВАКС.

Более того, разворот на 180 служители Фемиды продемонстрировали, рассматривая жалобу адвоката одного из подозреваемых Евгения Аблова, который сам же добивался обратного в иной жалобе.

Так, 12 августа Киевский апелляционный суд фактически по требованию Аблова отправил дело о подследственности уголовного дела в отношении главы Окружного админсуда столицы и его коллег в Верховный суд. Там должны были определить, могут ли в НАБУ расследовать нарушения закона судьями ОАСК. А поскольку обычно в таких случаях дело попадает в ВАКС, где Вовка и его компашку вполне могли "хлопнуть", коллега преступников снова потребовал отменить решение, вынесенное по своему же прошению.

Целью злоумышленников является передача производства из антикоррупционного бюро в любое другое правоохранительное ведомство, где можно с легкостью слить дело.

Согласно закону, расследованием должны заниматься детективы НАБУ, но путем нехитрых манипуляций и кучи жалоб Павел Вовк собирается уйти от ответственности.

Напомним, 17 июля НАБУ обнародовало аудиозаписи разговоров, на которых якобы фигурируют председатель ОАСК, его заместитель, ряд судей, представителей Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. В разговорах они обсуждали способы влияния на на кадровый состав ВСП и ВККС, вынесения нужного вердикта Конституционным судом и другими инстанциями.