Главе Фонда госимущества предложили $5 млн, но что-то пошло не так

Главе Фонда госимущества предложили $5 млн, но что-то пошло не так

В среду, 29 января, детективы НАБУ задержали трех особ, предложивших $5 млн главе Фонда госимущества.

Об этом сообщает пресс-служба бюро.

Злоумышленники за упомянутую сумму просили поставить "своего человека" во главе "Одесского припортового завода". В дальнейшем новый директор должен был содействовать сотрудничеству предприятия и определённого круга лиц, связанных с инициаторами преступления.

29 января фигуранты были задержаны агентами НАБУ при попытке передать $50 тыс. главе Фонда госимущества.

"Задержанные планировали предоставлять неправомерную выгоду частями в течение года с момента достижения договоренностей. Во время передачи первого транша в 50 тыс. долл. США их разоблачили детективы НАБУ. Указанная реализация стала возможной при содействии Государственной пограничной службы Украины", - уточнили в НАБУ.

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