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"Шишку" из Минообороны схватили на взятке. Раскрыты детали

18:20
Шишку из Минообороны схватили на взятке. Раскрыты детали - фото 1
Шишку из Минообороны схватили на взятке. Раскрыты детали

Сотрудники СБУ задержали на взятке главу одного из отделов Министерства обороны Украины.

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Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

"Оперативники спецслужбы установили, что полковник (Министерства - прим. ред.) организовал схему получения «откатов» от коммерсантов за несоздание искусственных препятствий при выполнении договоров поставок газа для объектов МО в Хмельницком. За неправомерное вознаграждение он также оказывал "гарантии" для победы в тендерах на 2020 год", - заявили в СБУ.

Работники спецслужбы задокументировали процесс передачи взятки на сумму 80 тыс. грн. Кроме того упомянутый злоумышленник замешан в другом правонарушении: как уточнили в СБУ, военнослужащий пообещал призывнику решить вопрос с местным военкоматом за 40 тыс. грн.

По факту преступлений полковнику оглашено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 УКУ. На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, шишку из ОПУ поймали на взятке. Что известно?

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СБУ Министерство обороны взятка Новости Украина
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