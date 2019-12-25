Глава "Укроборонпрома" пояснил зарплату Найема в 310 тысяч

Найем будет зарабатывать огромные деньги, потому что он эффективен

Бывший нардеп-перебежчик Мустафа Найем наконец-то трудоустроился и успешно интегрировался в команду новой власти. Местечко, которое облюбовал попервой не взятый в Зе команду конъюнктурщик, оказалось чрезвычайно хлебным. За 10 дней пребывания в должности Найем задекларировал 310 тысяч гривен зп.

Судя по всему, баснословная сумма, которой может завидовать ноющий о маленьком доходе министр Милованов, оказалась месячной зарплатой Найема, а не третьей ее частью.

Не допущенный к гостайне из-за двойного гражданства Генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус пояснил, что Найем "должен получать гигантскую зарплату":

"В каждой ответственной государственной компании, большой компании мы должны иметь человека, который работает по направлению связей с государственными органами. Как я говорил на примере контракта, очень большая работа ведется не лично на предприятиях, а с другими государственными структурами, Министерством обороны, Министерством экономики, профильным комитетом ВР и тому подобное. Поэтому Мустафа, как бывший депутат, знаком, и очень неплохо, со всеми этими институтами", - пояснил нахождение экс-нардепа в оборонном концерне Абромавичус.

Найем, как пояснил гендир, самый результативный среди его 10 заместителей. Поэтому он и получает почти в 69 раз больше своего шефа. Сам же Абромавичус находится на смешной зарплате в 4,5 тысячи за месяц.

Более адекватных объяснений космической зарплаты замглавы "Укроборонпрома" пока не нашлось. Особенно с учетом того, что Найем совершенно ничего не смыслит в оборонке.