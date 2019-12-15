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Деньги из воздуха: Мустафа Найем получает космическую зарплату

18:45
За что? - фото 1
За что?

Бывший журналист и бывший народный депутат Мустафа Найем не перестает удивлять. Теперь размером своей зарплаты.

Мустафа Найем не рвался в нардепы во второй раз, а трудоустроился в месте, где для того, чтобы попасть на службы, не нужны голоса людей, вернее, нужны, но таких.

С лета 2019 Найем прибился к команде литовца Айвараса Абромавичуса, которого назначили главой наблюдательной совета госконцерна Укроборонпром. В ноябре 2019 Найем наконец-то устроился на работу официально - заместителем главы правления концерна. А уже в декбаре 2019 госслужащий добросовестно задекларировал первую добытую на новом месте зарплату.

И это, внимание, 310 тысяч 521 грн. За неполных 10 дней работы. Как так получилось - чиновник, ничего не смыслящий в оборонке (как, впрочем, и его шеф) не пояснил. Возможно, Найему насчитали деньги за то, что он "натрудился" в "Укроборонпроме" де-факто, однако это выглядит крайне странно.

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Укроборонпром Айварас Абромавичус Мустафа Найем Е-декларирование Новости Украина
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