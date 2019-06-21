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Члены НАПК нашли в декларации Шуфрича нарушений на 27 лямов

19:00
Шуфрича поймали на нарушении закона - фото 1
Шуфрича поймали на нарушении закона

Давно не битый нардеп, прущийся в Раду на девятый созыв в составе рыгов из "Оппозиционной платформы - За життя" Нестор Шуфрич скрыл стоимость своей элитной недвижимости.

К таким выводам пришли работники Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, которые проанализировали "нищенский" отчет о доходах ярого антиукраинского политика.

17 гривен: от имени Шуфрича сделали пожертование на нужды ВСУ

Как оказалось, в е-декларациях за 2016-2016 годы регионал Шуфрич "забыл" указать ценник двух земельных участков, домов на них, а также шести квартир.

Кроме того, парламентарий "запарился" и не вписал в отчет еще один участок земли.

В общей сложности нарушил закон и подал недостоверные сведения Шуфрич на 27 миллионов гривен - 14 за 2016-й год и 13 за следующий.

Документы, доказывающие, что одиозный сепар нарушил закон, члены НАПК направили в Национальное антикоррупционное бюро, где уже должны принимать решение об открытии уголовного дела. Правда, за подобные правонарушения подчиненные Сытника еще никого не наказали. Впрочем, им не до этого, поскольку работать детективы не привыкли.

Что же касается Шуфрича, то его на допущенные нарушения закона не побьют, не засунут в мусорный бак и даже не обольют зеленкой, а простят. Максимум, что может быть - показательное выписывание копеечного штрафа, хотя в УК Украины прописаны судимость и до двух лет тюрьмы с запретом занимать связанные с госслужбой должности на 36 месяцев с момента отсидки.

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Нестор Шуфрич Верховна Рада НАПК уголовное дело НАБУ нардеп Е-декларирование Новости Украина
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