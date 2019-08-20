У Зеленского предложили "взятки". Официально

У Зеленского предложили деньги за взятки

Замглавы ОП Руслан Рябошапка предложил создать награды для лиц, обличающих коррупционеров…за счет взяток.

Об этом сообщается на сайте ОП,

"Обличители, сообщающие о масштабных коррупционных схемах, которые наносят государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. Кроме того, государство будет гарантировать обличителям коррупционных преступлений защиту от преследований за разглашение информации", - заявил чиновник.

И тут же добавил, что упомянутое вознаграждение может взыматься со взяток лишь в размере 10 %

Отметим, что наказание коррупционеров было одним из стержневых пунктов программы Команды Зе. Однако дальше следствия в отношении отдельных лиц дело пока не зашло.

Одной из самых ярких посадок (временных?) является задержание Грымчака, но памятуя пример Насирова и пр. "госмужей" времен Порошенко, мы бы не радовались раньше времени.

Напомним, "Я готов…." Зеленский жестко умыл топ-полицейского. Тот дал ответ.