Глава патрульных Донетчины незаконно хранил тысячи патронов: Ему грозит тюрьма

Глава патрульных Донетчины незаконно хранил тысячи патронов: Ему грозит тюрьма

Главу патрульной полиции Донецкой области обвинили в незаконном хранении боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"После задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении.

За незаконное хранение боеприпасов преступнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (ч.1 ст. 263 УКУ).

О целях злоумышленника и поставщиках запрещенного товара источник на данный момент ничего не сообщает.

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