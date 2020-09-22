Владимир Зеленский Карантин в Украине Александр Юрченко Хасиды Танці з зірками Беларусь война на Донбассе Досье

Глава патрульных Донетчины незаконно хранил тысячи патронов: Ему грозит тюрьма

14:47
Глава патрульных Донетчины незаконно хранил тысячи патронов: Ему грозит тюрьма - фото 1
Глава патрульных Донетчины незаконно хранил тысячи патронов: Ему грозит тюрьма

Главу патрульной полиции Донецкой области обвинили в незаконном хранении боеприпасов.

В Киеве полицейский наворовал презервативов на тысячу гривен

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"После задержания следователями ГБР участников преступной группы в составе командира взвода роты тактико-оперативного реагирования и трех патрульных полицейских по подозрению в незаконном обороте наркотиков и получении взяток от наркоторговцев, правоохранители провели санкционированные обыски в служебных кабинетах руководства управления патрульной полиции, во время которых в кабинете начальника следователи ГБР обнаружили и изъяли гранату и более тысячи патронов, которые хранились без предусмотренного законом разрешения", - говорится в сообщении.

Глава патрульных Донетчины незаконно хранил тысячи патронов: Ему грозит тюрьма - фото 205753

За незаконное хранение боеприпасов преступнику грозит от 3 до 7 лет лишения свободы (ч.1 ст. 263 УКУ).

О целях злоумышленника и поставщиках запрещенного товара источник на данный момент ничего не сообщает.

Напомним, в Киеве задержали организатора банды торговцев оружием (ФОТО).

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
ГБР Национальная полиция Донецкая область Новости Украина оружие
Без табу
Другое на тему
Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича - фото 1
Суд обязал НБУ вернуть 130 миллионов компании Януковича
16:20
РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН - фото 1
РФ вытесняет проукраинское население из Крыма – постпред ООН
13:37
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего - фото 1
"Это трэш!": Степанов ужаснулся саботажу в одном из городов Украины, он опасается худшего
11:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мир помнит - фото 1
Гром в раю: Как изменили мир события 11 сентября 2001 года
11 сентября, 12:12
Народе мій, до тебе я ще верну - фото 1
Невольники чести: Почему украинские диссиденты жертвовали собой не напрасно
04 сентября, 10:25
Танки Вермахту на вулицях Львова - фото 1
Перший день війни: Коли Друга світова прийшла до України
01 сентября, 08:30