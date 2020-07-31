В Киеве задержали организатора банды торговцев оружием (ФОТО)

Торговцы оружием отправляли его клиентам почтой

В пятницу, 31 июля, в Службе безопасности Украины отчитались об успешно проведенной спецоперации по поимке особо опасного преступника, занимавшегося изготовлением боеприпасов и продажей оружия.

Как заявили в спецслужбе, злоумышленник оборудовал подполный цех по изготовлению и переделке оружия для продажи в одной из областей.

По данным следствия, готовую продукцию злоумышленники отправляли в Киев почтовыми сервисами, а клиентами преступников были представители криминалитета.

- Организатор нелегального бизнеса реализовывал через личные связи, - отметили в спецслужбе. - Во время обысков у подозреваемого обнаружили три пистолета-пулемета системы SA-26 и 9 магазинов к ним, карабин марки "Форт-201", почти 500 патронов различного калибра, 9 магазинов к автомату Калашникова, а также большое количество запчастей и элементов к стрелковому оружию и боеприпасов.

Если вину злоумышленника докажут в суде, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Задержали ли правоохранители подельников