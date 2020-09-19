В Киеве полицейский наворовал презервативов на тысячу гривен
В Киеве полицейский наворовал презервативов на тысячу гривен
В Киеве сотрудник налоговой полиции наворовал презервативов и смазки на 961 гривну.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
"Кражу товара налоговик попытался провернуть через кассу, просто вынеся в барсетке презервативы и смазку "Клубничка" на общую сумму 961, 00 грн (по всей видимости готовился сотрудник налоговой к очень секретному заданию или какой-то проверке... Передан сотрудникам Оболонского УП", - сообщает издание.
Позже была установлена личность преступника: им оказался Мариноха Василий Васильевич, 1984 года рождения, работающий в налоговой полиции.
О мотивах злоумышленника в погонах на данный момент ничего не сообщается.
Другое на тему
Трампа попытались отравить с помощью посылки – СМИ
22:50
Оккупанты Крыма вновь ограничили подачу воды, местные стонут от жажды
18:31
Избиение Балуха: Суд арестовал подозреваемого
16:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации