Глава партии "Голос" заболела коронавирусом

Кира Рудик заразилась коронавирусом

Скандально известная народный депутат и руководитель партии Святослава Вакарчука заявила о получении положительного результата теста на COVID-19.

Во вторник, 29 сентября, на своей странице в Facebook возглавившая вместо слившегося певца политсилу Рудик написала о симптоматике переносимой ею болезни.

По словам автора фразы о Петре Порошенко как о большем политическом враге, чем Зеленский, в последние несколько дней ее мучает очень высокая температура.

Сегодня же политик получила подтвержденный ПЦР-тест на COVID-19.

"Последние несколько дней была высокая температура, наверное, самая высокая в моей жизни. Все остальные симптомы - похожи на грипп. Вкус и запах чувствую, но, говорят, это ненадолго. Сегодня чувствую себя гораздо лучше, чем вчера, - отметила политик. - Очень обидно болеть в разгар предвыборной кампании, но мы уже все привыкли работать дистанционно, поэтому я настроена бодро и оптимистично".

Как утверждает парламентарий, все члены команды "Голоса", с которыми она общалась последнее время, также сдали тесты на коронавирус.

После решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.