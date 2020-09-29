COVID-19 за сутки поразил 3627 украинцев

Не успели лаборатории ЦОЗ и частные клиники отойти от выходных послаблений и выйти на стандартный режим по выполнению определенного количества тестов, как уже выявили близкое к антирекорду значение новых зараженных.

Как утверждают в министерстве здравоохранения, за понедельник, 28 сентября, по всей стране выявили лишь 3627 подтвержденных диагнозов COVID-19.

И хотя эта сумма большая по меркам официальной статистики, реальность она никоим образом не отражает, поскольку количество проводимых тестов чрезвычайно мало.

В то же время общее количество зараженных коронавирусом с момента прихода пандемии в Украину перевалило за 200 тысяч - 204 932.

- За минувшие сутки в больницах от COVID-19 скончались 69 человек, 1797 выздоровели. Всего преодолевших болезнь 90250, - отметили в ЦОЗ.

Как известно, после решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, а также "усталости общественности от карантина", тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Официальные данные на утро - 29 сентября 2020:

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Усиление же карантина в любом из городов происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.