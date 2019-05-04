Глава Нацсовета по ТВ ушел в отставку

15:00 04 мая,

Глава Нацсовета по ТВ ушел в отставку

Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко ушел в отставку.

Об этом сообщается на сайте учреждения.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - заявил Артеменко.

И перечислил причины увольнения.

"Срок моих полномочий как члена Национального Совета завершается в июле. Однако сегодня, за два месяца до его окончания, я принял решение подать в отставку и уйти с должности", - объяснил чиновник.

Президент Украины Петр Порошенко уже одобрил увольнение чиновника.

"В соответствии с пунктом 13 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю: Освободить Артеменко Юрия Анатольевича от должности члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", - сказано в указе гаранта.

Напомним, национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания объявил предупреждение телеканалу NewsOne из-за комментария ведущего о "мощи" российской авиации в Сирии.

Слова ведущего Олега Волошина в эфире передачи «Мировая политика с Олегом Волошиным» 17 декабря расценили как "популяризацию или пропаганду правоохранительных органов, армии, других военных или силовых формирований государства-агрессора".

Ведущий NewsOne, в частности, охарактеризовал кадры участия российской авиации на стороне сирийского режима словом "мощь".

"Думаю, многие дискуссии вокруг перспектив урегулирования ситуации на Донбассе были бы здоровее и с большим рациональным зерном и осознанием, что Украина реально может, а чего Украина реально не может добиться в этой ситуации, если бы подобные кадры участия российской авиации в кампании Сирии регулярно бывали бы на украинском телевидении. Потому что это... нравится это - не нравится..., но это есть мощь", - сказал он.

Проверка установила, что видео о действиях российской авиации в Сирии, показанное в передаче, было семантически нейтральным, однако слова ведущего в положительном русле изображали действия страны-агрессора в Сирии.