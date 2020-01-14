Глава Института нацпамяти пояснил, почему тачанку в Каховке нужно сносить

Тачанку в Каховке нужно сносить

Во вторник, 14 января, Антон Дробович предоставил полыхающим ватникам подробные разъяснения, почему памятник-символ Каховки подлежит уничтожению в рамках декоммунизации. Постамент "Легендарная тачанка" могли бы сохранить усилиями местных властей, но никакой инициативы они не проявляли.

Как утверждает Дробович, прославляющий коммунистический режим памятник фактически находится вне закона уже пять лет, а чтобы не отправлять его в утиль, власти Каховки могли бы найти какое-то концептуальное решение, которое бы позволило сделать тачанку не символом тоталитарной оккупации.

Само собой, глава Института нацпамяти не подкинул мэрии города в Херсонской области идею перевоплощения памятника, однако и заниматься таким он не должен.

Вместо этого Дробович в ответ на посты Максов Бужанских и компании тоскующих по Совку адептов коммунистического режима однозначно дал понять, что в данный момент, вне зависимости от художественной или концептуальной ценности скульптуры "пропаганда коммунистического и национал-социалистического режимов является надругательством над памятью миллионов жертв этих режимов".

"Что касается прекрасного украинского города Каховка и его общины: еще в далеком 2015 году местная власть должна провести слушания и консультации по горожанами, художниками, экспертами и всеми желающими, организовать все процедуры, которые считала нужным, и принять решение о судьбе тачанки. Закон предусматривает ее демонтаж. Однако, никто не мешал и не мешает придумать любой другой способ, чтобы тачанка перестала быть символом тоталитарной оккупации. Как видим, этого никто в Каховке не сделал. И вот сейчас, граждане справедливо возмутились, что закон нарушен, а символы распространение тоталитаризма до сих пор на местах. Украинский институт национальной памяти как орган власти, который действует в рамках закона, отреагировал на этот запрос и обратился к властям Каховки - мы напомнили, что норма закона уже не первый год игнорируется. Мы также напомнили, что тачанка подлежит демонтажу. Но мы точно не можем делать вид, что это вообще нормально - прославлять тех, кто оккупировал территорию Украины, убивал людей другого политическое предпочтения, а также не имеем морального права уважать СССР и его символы, которые конкурируют с символами Третьего рейха по мощности ассоциаций с преступлениями против человечества".