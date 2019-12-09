Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

У "ваты" полыхнет: Бандера и Шухевич останутся в Киеве

17:15
Порядок наведен. В Киеве - фото 1
Порядок наведен. В Киеве

В понедельник, 9 декабря, была поставлена точка в многомесячном судебном разбирательстве о правомерности присвоения киевским проспектам имен героев национально-освободительной борьбы - Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Соответствующее решение 9 декабря 2019 вынес Шестой Апелляционный административный суд, подтвердив законность решений киевских властей от 2016-2017 годов о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Таким образом были пресечены манипуляции антиукраинских сил. Напомним, что после того как Киевский горсовет постановил в рамках декоммунизации назвать проспекты именами героев - представители пятой колонны и любители "русского мира" жестоко оскорбились и оспорили это решение в суде. Инициатором данного демарша выступила городская сумасшедшая Елена Бережная.

Заявления маргинальной любительницы русского мира по странному стечению обстоятельств 25 июня 2019 Окружной административный суд города Киева удовлетворил, дав повод говорить о пророссийском реванше в Украине. Тем не мене, ситуацию удалось удержать в правом поле - Украинский институт национальной памяти оспорил это решение, подав апелляцию, которая и была удовлетворена 9 декабря 2019.

"Суд удовлетворил требования нашей и других участников дела апелляционных жалоб. Незаконное решение Окружного административного суда города Киева отменено. Апелляционный суд исследовал доказательства по делу и пришел к выводу, что при переименовании была полностью соблюдена определенная законом процедура. Итак проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть!", - прокомментировал победу в суде представитель Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.

Данное решение ожидаемо вызвало истерию в кругах сторонников "русского мира", однако это всего лишь бессильная злоба.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Степан Бандера Роман Шухевич Киев Декоммунизация Новости События
Без Табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Спорт отменяется: WADA забанила Россию на 4 года - фото 1
Прощай, Олимпиада: WADA забанило Россию на 4 года
13:30
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно? - фото 1
Зеленский и Путин встретятся тет-а-тет. Что известно?
12:30
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...