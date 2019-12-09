У "ваты" полыхнет: Бандера и Шухевич останутся в Киеве

Порядок наведен. В Киеве

В понедельник, 9 декабря, была поставлена точка в многомесячном судебном разбирательстве о правомерности присвоения киевским проспектам имен героев национально-освободительной борьбы - Степана Бандеры и Романа Шухевича.

Соответствующее решение 9 декабря 2019 вынес Шестой Апелляционный административный суд, подтвердив законность решений киевских властей от 2016-2017 годов о переименовании Московского проспекта и проспекта генерала Ватутина в Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.

Таким образом были пресечены манипуляции антиукраинских сил. Напомним, что после того как Киевский горсовет постановил в рамках декоммунизации назвать проспекты именами героев - представители пятой колонны и любители "русского мира" жестоко оскорбились и оспорили это решение в суде. Инициатором данного демарша выступила городская сумасшедшая Елена Бережная.

Заявления маргинальной любительницы русского мира по странному стечению обстоятельств 25 июня 2019 Окружной административный суд города Киева удовлетворил, дав повод говорить о пророссийском реванше в Украине. Тем не мене, ситуацию удалось удержать в правом поле - Украинский институт национальной памяти оспорил это решение, подав апелляцию, которая и была удовлетворена 9 декабря 2019.

"Суд удовлетворил требования нашей и других участников дела апелляционных жалоб. Незаконное решение Окружного административного суда города Киева отменено. Апелляционный суд исследовал доказательства по делу и пришел к выводу, что при переименовании была полностью соблюдена определенная законом процедура. Итак проспектам Бандеры и Шухевича в Киеве быть!", - прокомментировал победу в суде представитель Украинского института национальной памяти Сергей Рябенко.



Данное решение ожидаемо вызвало истерию в кругах сторонников "русского мира", однако это всего лишь бессильная злоба.