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Глава Госдепа Майк Помпео внезапно отменил поездку в Киев

Вчера, 21:40
Помпео отказался от визита в Украину через два дня после договоренности - фото 1
Помпео отказался от визита в Украину через два дня после договоренности

Визит главы государственного департамента США в Украину должен был состояться еще на прошлой неделе, но руководитель американской дипломатии спонтанно отказался от полета.

Об этом в своем блоге написал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер.

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По его словам, рабочий визит Майка Помпео отменили через два дня после его же назначения.

Связано это может быть с тем, что в Штатах начат старт применения процедуры импичмента к президенту Дональду Трампу. Таким образом, внутренние проблемы США напрямую сказываются на Украине, поскольку для нашей внешней политики визит Помпео мог бы здорово помочь.

"Киев хочет полной поддержки США, поскольку он готовится к возможному саммиту в Нормандии, особенно потому, что украинцы видят в Соединенных Штатах единственную западную страну, которая может служить противовесом России", – отметил Пайфер.

Напомним, недавно в Штатах разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами". Тем не менее, в переговорах между президентами четко отслеживается просьба Трампа расследовать деяния сына его оппонента на будущих выборах.

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